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14:06, 7 апреля 2025Путешествия

Турция стала стремительно терять туристов из России

АТОР: Турпоток россиян в Анталью упал на 20 процентов в первом квартале 2025-го
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Unsplash

Турпоток из России в Анталью упал на 20 процентов за первый квартал 2025 года. О том, что Турция стала стремительно терять туристов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что спрос на поездки в Турцию в межсезонье снижается второй год подряд. В прошлом марте падение составило 19,2 процента год к году, а в марте 2025-го — 11,1 процента.

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При этом резко снижается общее количество визитов иностранцев в Турцию: падение турпотока из-за границы в марте составило 29,6 процента год к году.

Так, туристы из Германии в марте совершили на 46,2 процента меньше визитов в Анталью, чем в марте 2024-го. Британцы приезжали на 15,4 процента реже, а турпоток из Ирана сократился на 37 процентов.

Ранее Турцию включили в число наиболее выгодных стран для отдыха летом. Эксперты отметили широкую отельную базу и выбор номерного фонда.

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