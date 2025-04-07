В Госдуме захотели в 10 раз увеличить штраф за один вид высказываний

Аксененко: Госдума рассмотрит увеличение штрафа за мат до 10 тысяч рублей

В Госдуме рассмотрят инициативу об увеличении в 10 раз штрафа за высказывания с использованием мата в сети и общественных местах. Об этом сообщил депутат Александр Аксененко в пресс-центре ТАСС.

Согласно действующему законодательству, нецензурная брань в общественном месте попадает под административную статью о мелком хулиганстве и наказывается штрафом до одной тысячи рублей или лишением свободы на 15 суток. Парламентарии захотели увеличить взыскиваемую сумму до 10 тысяч рублей.

Как пояснил Аксененко, межфракционная комиссия во главе с зампредом Госдумы Петром Толстым совместно с региональным отделением Всемирного русского народного собора и при поддержке общественности и юристов разработали изменения в Кодекс об административных нарушениях. «Мы считаем, что нужно увеличивать штрафы за использование ненормативной лексики. В рамках своей работы в Государственной думе я внесу такое предложение в работу нашей межфракционной комиссии», — сказал он, добавив, что инициатива будет рассмотрена в рамках комитетов нижней палаты парламента.

Аксененко добавил, что также планируется увеличить штрафы для организаторов концертов, где артисты используют ненормативную лексику. «Отдельная тема для обсуждения — это пробел в законодательстве, когда сами организаторы мероприятий не несут ответственность за тех артистов, которых они привлекают для шоу и для мероприятий», — подчеркнул депутат.

Ранее в Госдуме захотели в три раза увеличить штрафы для водителей за парковку на тротуарах. Так, в регионах взыскиваемые с нарушителей суммы предлагается поднять с одной тысячи до трех тысяч рублей, а при повторном нарушении — до пяти тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге нарушителям придется заплатить пять тысяч рублей вместо трех тысяч рублей, а повторное нарушение обойдется в 7,5 тысячи рублей.