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19:44, 7 апреля 2025Бывший СССР

В Грузии назвали ответственных за продолжение конфликта на Украине

Кобахидзе: В продолжении конфликта на Украине виновно глубинное государство
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В продолжении конфликта на Украине виновно «глубинное государство». Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает «Взгляд».

«"Глубинное государство" поручило европейским структурам продолжение войны на Украине», — сказал он.

Политик заявил, якобы ранее в этот процесс были вовлечены американские структуры, однако впоследствии «глубинное государство» поручило продолжение конфликта структурам из Европы. Он подчеркнул, для этого оно использует европейскую бюрократию, и добавил, что считает национальным интересом Грузии недопущение украинского сценария.

Ранее Кобахидзе сообщил, что Тбилиси готов к перезагрузке отношений с Вашингтоном и будет ждать, какую позицию по этому вопросу займет президент США Дональд Трамп. Он отметил, что Грузия готова к любому развитию событий и заявил, что видит два возможных сценария: в первом американский лидер побеждает «глубинное государство», а во втором — нет.

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