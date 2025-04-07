В Грузии назвали ответственных за продолжение конфликта на Украине

Кобахидзе: В продолжении конфликта на Украине виновно глубинное государство

В продолжении конфликта на Украине виновно «глубинное государство». Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает «Взгляд».

«"Глубинное государство" поручило европейским структурам продолжение войны на Украине», — сказал он.

Политик заявил, якобы ранее в этот процесс были вовлечены американские структуры, однако впоследствии «глубинное государство» поручило продолжение конфликта структурам из Европы. Он подчеркнул, для этого оно использует европейскую бюрократию, и добавил, что считает национальным интересом Грузии недопущение украинского сценария.

Ранее Кобахидзе сообщил, что Тбилиси готов к перезагрузке отношений с Вашингтоном и будет ждать, какую позицию по этому вопросу займет президент США Дональд Трамп. Он отметил, что Грузия готова к любому развитию событий и заявил, что видит два возможных сценария: в первом американский лидер побеждает «глубинное государство», а во втором — нет.