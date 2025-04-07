В Минобороны России раскрыли свежие данные о боях с ВСУ в Курской области

Минобороны России заявило о поражении шести бригад ВСУ в Курской области

За минувшие сутки подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение шести бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня Курской области. Свежие данные о боях в регионе журналистам раскрыло Минобороны России.

В ведомстве добавили, что российская авиация и артиллерия также нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в Беловодах, Варачине, Владимировке, Водолагах, Журавке, Локне, Мирополье, Садках, Шалыгине, Юнаковке и Яблоновке Сумской области Украины.

По официальным данным Минобороны России, за сутки Киев потерял на курском направлении более 150 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронемашины, семь автомобилей и миномет. Также уничтожены два пункта управления беспилотниками.

Всего с момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли 72 470 бойцов, 404 танка, 331 боевую машину пехоты, 297 бронетранспортеров, 2256 боевых бронированных машин, 2637 автомобилей, 595 артиллерийских орудий и другую технику, в том числе западного производства.

Ранее сообщалось, что Российская армия вернула под свой контроль курское село Гуево. В Минобороны России эту информацию пока не подтверждали.