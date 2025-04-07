Стало известно о контроле России над селом в Курской области у границы с Украиной

ВС России вернули под контроль населенный пункт Гуево в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России вернули контроль над населенным пунктом Гуево в Курской области у границы с Украиной. Об этом стало известно Telegram-каналу «Два майора».

«С мест сообщают об освобождении Гуево. Наши войска продолжают наступление», — говорится в сообщении.

Других данных о ситуации не приводится. Информацию об этом Минобороны России пока не подтвердило.

Утром 7 апреля сообщалось, что ВС России зачищают Гуево от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Там идет уничтожение отказавшихся сложить оружие бойцов ВСУ, также продолжается зачистка Басовки в Сумской области.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с августа 2024 года. По последним данным, за это время противник потерял 1,5 тысячи единиц натовской техники общей стоимостью около 2,7 миллиарда долларов.