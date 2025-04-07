Стало известно о зачистке ВС России населенного пункта в Курской области

ТАСС: ВС России ведут зачистку населенного пункта Гуево в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России ведут зачистку в населенном пункте Гуево в Курской области. Об этом сообщил источник ТАСС в российских силовых структурах.

«Бойцы продолжают зачистку населенного пункта, уничтожая отказавшихся сложить оружие оккупантов. Также наши подразделения зачистили окрестности Басовки в Сумской области», — сообщил собеседник агентства.

По его информации, на участке фронта в районе сумской Басовки российские военные уничтожили разрозненные группы противника. Других подробностей о ситуации источник не привел.

Ранее в сети появились кадры, снятые в Судже за день до ее освобождения. На видеозаписи показано, как российские военные заходят в населенный пункт. Там их встречают жители, часть из которых приходится эвакуировать на носилках или в инвалидных креслах. На видеозаписи видны разрушения в городе, вдали идут бои.