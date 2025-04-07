Опубликованы снятые в Судже за день до ее освобождения кадры

В сети появились кадры, снятые в курской Судже за день до ее освобождения

В сети появились кадры, которые были сняты в Судже Курской области за день до того, как город был освобожден от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской весны».

На кадрах показано, как российские военные заходят в населенный пункт. Там их встречают жители, часть из которых приходится эвакуировать на носилках или в инвалидных креслах. На видеозаписи видны разрушения в городе, вдали идут бои.

«Разрозненные группы ВСУ [на момент съемки видео] еще находились на юго-западной окраине города, наши штурмовики завершали зачистку города», — говорится в сообщении канала. Там уточняется, что одновременно с этим на южной стороне города шла эвакуация мирных жителей.

Суджа вернулась под контроль России 13 марта. Город был самым крупным на территории страны населенным пунктом, который оказался под оккупацией ВСУ после вторжения в августе 2024 года в Курскую область.