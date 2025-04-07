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10:46, 7 апреля 2025Мир

В НАТО призвали Россию танцевать танго для мира с Украиной

Рютте: Россия должна показать готовность к миру на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Россия «тоже должна танцевать танго», чтобы показать миру реальную готовность завершить конфликт на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в интервью CBS News.

«По моему впечатлению, они действуют недостаточно быстро, и мне кажется, в том числе я слышу это от моих американских собеседников, что Россия действительно должна сделать больше, чтобы положить конец этой войне», — сказал генсек НАТО.

Он подчеркнул, что НАТО и США предпринимают усилия для прекращения конфликта, при этом, по словам Рютте, инициатива сейчас должна исходить от Москвы.

5 апреля Рютте заявил, что Россия останется угрозой для НАТО надолго, в таком качестве ее будут рассматривать и после завершения украинского конфликта.

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