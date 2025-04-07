ВСУ уничтожили своих при попытке сдаться в плен

Командир Бадмажапов: ВСУ уничтожили своих при попытке сдаться в плен в Успеновке

Командир батальона группировки «Центр» Даба Бадмажапов заявил, что пятеро солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались сдаться при освобождении ВС России населенного пункта Успеновка на красноармейском направлении, но их уничтожили свои же подразделения. Об этом сообщает РИА Новости.

«При обнаружении силами ВСУ, что их военнослужащие попали в плен, ими же были предприняты меры по уничтожению своих же военнослужащих, всеми имеющимися средствами», — сказал он.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила о новых преступлениях ВСУ на территории российского региона. В августе 2024 года в селе Мартыновка Суджанского района украинские военные «размещали технику в частных жилых секторах, умышленно поджигали дома мирных жителей и занимались мародерством».