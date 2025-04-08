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11:32, 8 апреля 2025Ценности

44-летняя певица Слава прошлась на камеру в латексном наряде

Российская певица Слава прошлась на камеру в латексных леггинсах и бюстгальтере
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @nastya_slava

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) прошлась на камеру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем четыре миллиона подписчиков.

44-летняя исполнительница снялась в черном латексном комплекте, состоящем из леггинсов и бюстгальтера. При этом звезда похвасталась стройной фигурой. Вдобавок стилисты сделали певице укладку с эффектом мокрых волос, а визажисты нанесли яркий макияж в стиле смоки айс.

Ранее в апреле 44-летняя певица Слава похвасталась фигурой в бикини. Знаменитость примерила откровенные наряды в ванной перед поездкой в Дубай.

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