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16:45, 8 апреля 2025Мир

Арестованный мэр Стамбула стал почетным гражданином Парижа

Figaro: Имамоглу стал почетным гражданином Парижа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который ранее был отстранен от должности и арестован в Турции, стал почетным гражданином Парижа. Об этом сообщает французская газета Figaro.

«Экрем Имамоглу сегодня несправедливо лишен возможности представлять свою партию и голоса миллионов турок. Он должен чувствовать полную поддержку Парижа», — заявила мэр французской столицы Анн Идальго.

По словам Идальго, такая поддержка «возможно, позволит нынешней турецкой власти услышать голоса демократического разума». Отмечается, что данное решение было принято единогласно на заседании городского совета Парижа.

19 марта мэра Стамбула Имамоглу задержали по подозрению в коррупции и доставили в суд в сопровождении полиции.

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