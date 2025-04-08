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17:15, 8 апреля 2025Силовые структуры

Бывшего российского военного суд приговорил к 12 годам за расправу 26 лет назад

В Петербурге бывшего военного приговорили к 12 годам за убийство 26 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге бывшего военного приговорили к 12 годам за расправу, совершенную 26 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, в июле 1999 года Егор Лисицин через форточку проник в квартиру в Северном проезде, где совершил расправу над находившейся там женщиной. Он напал на пострадавшую, бросил ей в голову вазу, а затем складным ножом нанес множественные удары в шею, грудь и голову. Потерпевшая получила травмы, не совместимые с жизнью. После этого преступник похитил из квартиры имущество на сумму более 20 тысяч рублей.

Лисицин частично признал вину, не оспаривая факт расправы. Он рассказал, что в тот день с товарищем прятался в подъезде от дождя, где на первом этаже и жила женщина. Она из окна сделала ему замечание по поводу поведения, а еще над ним пошутил знакомый. Он был сильно раздражен и решил расправиться с женщиной. Сначала постучал несколько раз в дверь, а когда она не открыла, проник в квартиру через форточку.

Гарнизонный военный суд приговорил его к 12 годам, но по совокупности ранее вынесенных приговоров он получил 21 год колонии строгого режима. Также суд взыскал с него материальный ущерб в размере 20 414 рублей и моральный вред в размере миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что владелец российского торгового центра попал под статью о расправе.

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