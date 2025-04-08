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12:58, 8 апреля 2025Силовые структуры

Владелец российского торгового центра попал под статью о расправе

В Дагестане задержан владелец ТЦ, где произошла перестрелка и погиб один человек
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Дагестане задержан владелец торгового центра (ТЦ), в котором в результате перестрелки не смогли спасти человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по республике.

Мужчина подозревается по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц»), части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, ношение оружия»). Его уже допросили. Сейчас готовится ходатайство о его аресте.

По данным следствия, перестрелка произошла 4 апреля в подземном паркинге ТЦ. В результате одного человека спасти не удалось, а двое получили ранения.

Ранее сообщалось, что участниками конфликта стали владелец торгового центра и один из арендаторов. Они поспорили из-за финансового вопроса.

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