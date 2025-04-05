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12:20, 5 апреля 2025Силовые структуры

Один человек стал жертвой перестрелки в российском торговом центре

В Махачкале на парковке ТЦ произошла перестрелка, одного человека не спасли
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Один человек стал жертвой перестрелки в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета (СК) по Дагестану в Telegram.

Перестрелка произошла 4 апреля на подземной парковке ТЦ. Участниками конфликта стали владелец торгового центра и один из арендаторов. Они поспорили из-за финансового вопроса.

Кроме одного человека, которого спасти не удалось, пострадали еще двое участников перестрелки — их госпитализировали.

Ранее мужчина устроил стрельбу в Петербурге. Предварительно установлено, что подозреваемый после конфликта с пассажирами электропоезда при выходе из вагона выстрелил из пускового устройства «Сигнал охотника» в салон через закрывающиеся двери.

ЖЗЛ
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