Один человек стал жертвой перестрелки в российском торговом центре

В Махачкале на парковке ТЦ произошла перестрелка, одного человека не спасли

Один человек стал жертвой перестрелки в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета (СК) по Дагестану в Telegram.

Перестрелка произошла 4 апреля на подземной парковке ТЦ. Участниками конфликта стали владелец торгового центра и один из арендаторов. Они поспорили из-за финансового вопроса.

Кроме одного человека, которого спасти не удалось, пострадали еще двое участников перестрелки — их госпитализировали.

Ранее мужчина устроил стрельбу в Петербурге. Предварительно установлено, что подозреваемый после конфликта с пассажирами электропоезда при выходе из вагона выстрелил из пускового устройства «Сигнал охотника» в салон через закрывающиеся двери.