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12:00, 23 марта 2025Силовые структуры

В метро Петербурга устроили стрельбу

Петербуржец устроил стрельбу в метро из сигнального пистолета
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Полиция Санкт-Петербурга задержала пассажира городского метро, устроившего стрельбу из пускового устройства. Как уточняется в Telegram-канале ГУ МВД России по городу и Ленинградской области, пистолетом воспользовался 19-летний безработный.

«2 марта в 22:57 в полицию поступило сообщение о звуках выстрелов на станции метро "Василеостровская", — говорится в сообщении. — Предварительно установлено, что подозреваемый после конфликта с пассажирами электропоезда при выходе из вагона выстрелил из пускового устройства "Сигнал охотника" в салон через закрывающиеся двери».

Прибывшие на место силовики доставили петербуржца в отдел полиции. В отношении него был составлен протокол по факту мелкого хулиганства, а сам он помещен в спецприемник. Сейчас следователями решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тем временем в подмосковных Люберцах подросток получил травму головы во время драки со стрельбой. Две группы подростков устроили потасовку, в ходе которой один из участников вытащил сигнальный пистолет и выстрелил в оппонента.

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