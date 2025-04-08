Госдума приняла закон о заочных судах над лицами за рубежом за преступления против России

ГД приняла закон о заочных судах за преступления против России

Госдума (ГД) приняла закон о заочных судах за преступления против России. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».

По данным канала, в Государственной думе приняли закон о возможности проведения заочных судов над любыми лицами, находящимися за рубежом, по делам о преступлениях против безопасности России.

Ранее также были поддержаны инициативы о признании иноагентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не состоит Российская Федерация (РФ), если они направлены против безопасности государства. Кроме того, статус иностранного агента предлагается распространить на россиян, которые вовлекают сограждан в сбор и распространение военно-технической информации, которая может быть направлена против России.

Другим законом, который также был принят депутатами в третьем чтении, предлагается ввести уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет за содействие международным организациям, в которых не участвует Россия. А также уголовную ответственность за дискредитацию российских Вооруженных сил и призывы к санкциям.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о лишении свободы на семь лет за призывы к санкциям против России.