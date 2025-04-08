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14:13, 8 апреля 2025Мир

На Западе объяснили введение США пошлин против Украины и их отсутствие в отношении России

Бартушка: Факт введения США пошлин против Украины, но не РФ, связан с Китаем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Факт введения США таможенных пошлин против Украины, но не против России не удивляет. Об этом заявил дипломат и представитель Чешской Республики по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка в интервью iRozhlas.

Дипломат подчеркнул, что президент США Дональд Трамп очень заинтересован в прекращении огня на Украине. Кроме того, Трамп также хочет «вбить клин» между Китаем и Россией.

«Он рассматривает Китай как главного противника Америки на следующее десятилетие, возможно, на весь XXI век, и он хочет иметь как можно больше партнеров для Соединенных Штатов, [и Россия входит в это число]», — объяснил он.

Ранее Трамп заявил, что США в настоящее время почти не торгуют с Россией, поэтому не стали вводить против нее дополнительных таможенных пошлин. По его словам, Россия «находится в состоянии войны» и Вашингтон «не ведет с ней бизнес».

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