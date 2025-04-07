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23:52, 7 апреля 2025Мир

Трамп объяснил отсутствие дополнительных пошлин против России

Трамп: США почти не торгуют с Россией, поэтому не ввели против нее пошлины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

США в настоящее время почти не торгуют с Россией, поэтому не стали вводить против нее дополнительных таможенных пошлин, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Россия «находится в состоянии войны». «Причина, по которой мы не говорим о тарифах в отношении России, заключается в том, что мы практически не ведем с ними бизнес», — объяснил отсутствие подобных мер глава государства.

Ранее Трамп заявил, что вводит пошлину на все импортные товары. Базовый тариф составит 10 процентов. Далее будут применяться дополнительные пошлины для каждой страны. В частности, товары из Европейского союза (ЕС) подорожают для американцев на 20 процентов.

России в списке не оказалось. Также в перечне отсутствуют Белоруссия, Иран, Канада и Мексика.

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