Нескольким семьям российских бойцов СВО занизили выплаты

В Екатеринбурге нескольким семьям бойцов СВО занизили выплаты

В Екатеринбурге нескольким семьям бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине занизили выплаты. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

С февраля по март 2024 года трое жителей российского города заключили контракт с Минобороны и отправились на передовую.

Их близкие тем временем обратились за получением единовременной выплаты как членам семьи участников СВО, размер которой составляет 100 тысяч рублей. Но вместо этой суммы им перечислили в пять раз меньше — только по 20 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры чиновники пересмотрели выплаты близким военнослужащих. Остаток в размере 80 тысяч рублей им уже перечислили.

Ранее сообщалось, что жены из Белоярского района и города Заречный Свердловской области также получили только по 20 тысяч рублей за участие их мужей в СВО.