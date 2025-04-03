Нескольким российским семьям бойцов СВО выплатили только по 20 тысяч рублей

В Свердловской области пяти семьям бойцов СВО полностью не выплатили пособия

В Свердловской области пяти семьям бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине полностью не выплатили единовременные пособия, сообщили в прокуратуре российского региона.

По данным ведомства, с марта по апрель пятью жителей Белоярского района и города Заречный заключили контракты с Минобороны и отправились на фронт.

Жены военнослужащих обратились в министерство социальной политики региона с заявлениями о предоставлении единовременной денежной выплаты, размер которой составляет 100 тысяч рублей, но вместо этого каждой из них выплатили сумму в пять раз меньше положенного по закону — только по 20 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры чиновники пересмотрели выплаты россиянкам. Остаток в размере 80 тысяч рублей каждой должны перечислить в апреле 2025 года.

«Фактическое перечисление денежных средств членам семей участников специальной военной операции находится на контроле межрайонной прокуратуры», — заверили в ведомстве.

В январе 2025 года сообщалось, что матери участника СВО из Свердловской области чиновники также выплатили только 20 тысяч рублей из 100. Суд обязал доначислить россиянке положенную выплату.