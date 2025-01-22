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17:11, 22 января 2025Россия

В российском регионе матери участника СВО чиновники выплатили только 20 тысяч рублей

В Свердловской области матери участника СВО выплатили только 20 тысяч рублей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Свердловской области матери участника специальной военной операции (СВО) на Украине чиновники выплатили только 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры российского региона.

Сын россиянки заключил контракт с Минобороны в 2024 году. Мать солдата обратилась в управление социальной политики с заявлением о предоставлении единовременной денежной выплаты как члену семьи участника СВО, принимавшего участие в боевых действиях. Выплату ей согласовали, но вместо 100 тысяч рублей, ей перечислили лишь одну пятую от этой суммы.

Дело дошло до суда, который обязал чиновников доначислить матери участника СВО оставшиеся 80 тысяч рублей.

Ранее на Урале бойцу СВО отказали в выплате из-за «несоблюдения условий» для ее получения. По решению суда ему выплатили 150 тысяч рублей.

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