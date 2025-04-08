Расправившиеся с мужчиной и утопившие его трое подростков получили сроки

В Брянске убившие и утопившие мужчину 3 подростка получили до 9 лет колонии

В Брянске областной суд приговорил расправившихся с мужчиной и утопивших его в реке троих подростков к срокам в колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Юноши признаны виновным по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Кроме того, двое из них обвинялись по части 2 статьи 209 УК РФ («Участие в банде») и части 4 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»). Свою вину фигуранты не признали. Они заявили, что только помогали скрыть пострадавшего организатору преступления. Так, несовершеннолетний фигурант получил семь лет в воспитательной колонии со штрафом в размере 11 тысяч рублей. Двое других получили шесть и девять лет лишения свободы. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Отмечается, что по двум последним статьям двое осужденных были оправданы с правом на реабилитацию.

Как установил суд, все трое осужденных на момент преступления являлись несовершеннолетними. Они получили предложение о расправе над мужчиной, которому организатор преступления должен был заплатить два миллиона рублей за ремонтно-строительные работы. Вместе с ним они вывезли пострадавшего в безлюдное место, избили его, а потом, при помощи топора и ножа отрубили голову, кисть и пальцы на руках, затем его поместили в сани-волокуши, привязали к нему камень и вместе с саняти сбросили в реку Навля. За это они получили от организатора по 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд арестовал пенсионера за расправу над арендодательницей и ее расчленение.