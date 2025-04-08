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20:29, 8 апреля 2025Экономика

Россияне стали массово жаловаться на сломанные китайские авто

Автоэксперт Бояршинова: Половина китайских авто приезжают на гарантийный ремонт
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Половина автомобилей ряда брендов из Китая приезжают на гарантийный ремонт. Об этом заявила гендиректор пермского автохолдинга Verra Анна Бояршинова на конференции «Россия — Китай» в ходе дискуссии между собственниками крупных дилерских холдингов. Запись с мероприятия публикует Telegram-канал «Автопоток».

«Это огромное количество, это страшно. Плюс очень много возвратов. Мы никогда не испытывали такого», — сообщила она. Для работы с таким объемом пришлось расширить юридическую службу в 10 раз, добавила эксперт.

Производственные мощности для гарантийного обслуживания работают в убыток. Механики не хотят работать с гарантийным ремонтом — они тратят на это много времени и получают за работу мало денег. Специалистам приходится работать в ситуации недостаточного уровня экспертизы со стороны гарантийной службы дистрибьютора, отсутствия нормативной документации и программ обучения. С поставкой запчастей также непростая ситуация, поскольку разобраться в том, что поступает — это «разгадать квест», добавила Бояршинова.

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Она призвала на государственном уровне ограничить приход на российский рынок автокомпаний без продуманной стратегии развития.

Ранее автор и ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин заявил, что россияне часто сталкиваются с проблемами при покупке и замене автозапчастей китайского производства. Работа с китайскими авто осложняется отсутствием каталогов, сетей, подключений к фирменным программам, чтобы можно было заказать ту или иную деталь, объяснил он. Это связано с тем, что в Китая своя культура технической документации, отличающаяся от общемировой.

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