Россиянина осудят за руководство экстремистской организацией

В Карелии осудят мужчину за руководство экстремистской организацией

В Карелии осудят мужчину за руководство экстремистской организацией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 282.2 («Организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности») УК РФ.

По данным следствия, в период с августа 2017 года по апрель 2024 года 31-летний житель Петрозаводска проводил активные действия организационного характера для продолжения деятельности запрещенной в России религиозной экстремисткой организации. Он занимался привлечением новых сторонников, созывал собрания с соблюдением мер конспирации. На них они изучали запрещенную литературу и осуществляли сбор денег.

Его преступную деятельность выявили сотрудники ФСБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Следственные действия по уголовному делу завершены. В ближайшее время его передадут в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в российском регионе приговорили к шести годам колонии лидера экстремистской организации.