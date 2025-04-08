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13:27, 8 апреля 2025Силовые структуры

Сотрудники полиции раскрыли поджог двух объектов железнодорожной инфраструктуры

В Подмосковье раскрыли поджог железнодорожной инфраструктуры
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Подмосковье раскрыли поджог железнодорожной инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным ведомства, в двух шкафах разъединителей контактной сети возле станции Подлипки-Дачные на Ярославском направлении произошло возгорание. Сотрудники транспортной полиции обнаружили один полностью уничтоженный ящик и второй поврежденный. Движение поездов в результате инцидента не нарушено. Экспертами было установлено, что причиной стал поджог.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Московской области. Он рассказал, что получил предложение о поджоге за вознаграждение в размере 300 долларов в одном из мессенджеров. Для преступления он использовал ацетон и зажигалку. Видео своего преступления мужчина отправил куратору, но денег так и не получил.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в общежитии курсантов военных вузов.

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