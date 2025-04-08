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13:15, 8 апреля 2025Бывший СССР

В Грузии вынесли приговор бывшему министру обороны из-за дела Саакашвили

Тбилисский горсуд вынес приговор экс-министру Окруашвили из-за дела Саакашвили
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / РИА Новости

Тбилисский горсуд вынес решение по уголовному делу бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили из-за неявки на заседание временной парламентской комиссии по расследованию преступлений бывшего президента республики Михаила Саакашвили. Об этом сообщает телекомпания «ТВ Пирвели».

Приговор по делу Окруашвили вынесла временная следственная комиссия, которая была создана 5 февраля. Изначально она занималась расследованием преступлений, совершенных в период правления партии Саакашвили «Единое национальное движение» с 2004 по 2012 год. В апреле мандат комиссии был расширен до расследования преступлений бывших и действующих должностных лиц после смены власти.

«В отношении Окруашвили был внесен залог в размере 20 тысяч лари (625 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»), ему также запрещено пересекать грузинскую границу до окончания судебного разбирательства», — говорится в протоколе заседания комиссии.

Ранее сообщалось, что обвинение Окруашвили предъявлено по статье Уголовного кодекса Грузии за невыполнение требования временной следственной комиссии парламента Грузии. Она предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком до одного года.

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