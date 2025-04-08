Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:44, 8 апреля 2025Силовые структуры

В ЛНР украинца осудили за сбор информации о расположении Российской армии

В ЛНР суд приговорил украинца к 12 годам за сбор информации о ВС РФ
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 12 годам колонии строгого режима 21-летнего гражданина Украины за сбор информации о расположении Российской армии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

По версии следствия, с июля по август 2022 года осужденный добровольно собирал сведения о местах дислокации Вооруженных сил России на территории ЛНР. Данные он передавал украинским спецслужбам через мессенджер.

Ранее Херсонский областной суд приговорил 19-летнюю жительницу Херсонской области, получившую российское гражданство, к девяти годам колонии общего режима.

    Обсудить
    Последние новости

    В Конгрессе США нашли способ отменить пошлины Трампа

    Россиянам назвали лучшее время для покупки дачи

    Пережившего инсульт инвалида-колясочника выдворили с рейса в Великобритании

    Внешность дочери Джоли на новых фото описали фразой «решила принять свою женственность»

    Сохранение низких цен на электроэнергию в России назвали важным

    Одна страна НАТО пообещала ежегодно выделять Украине миллиард евро

    Япония присоединится к НАТО в помощи Украине

    Сына начальницы регионального управления ПФР поймали в Москве с кокаином

    Под Москвой годовалого ребенка насмерть придавило электроплитой

    В России школьники пошли на риск ради спасения из полыньи ребенка-инвалида

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше