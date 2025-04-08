В ЛНР украинца осудили за сбор информации о расположении Российской армии

В ЛНР суд приговорил украинца к 12 годам за сбор информации о ВС РФ

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 12 годам колонии строгого режима 21-летнего гражданина Украины за сбор информации о расположении Российской армии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

По версии следствия, с июля по август 2022 года осужденный добровольно собирал сведения о местах дислокации Вооруженных сил России на территории ЛНР. Данные он передавал украинским спецслужбам через мессенджер.

Ранее Херсонский областной суд приговорил 19-летнюю жительницу Херсонской области, получившую российское гражданство, к девяти годам колонии общего режима.