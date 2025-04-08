В России дали старт международной ИТ-олимпиаде для школьников

Победителей международной ИТ-олимпиады для школьников назовут на ЦИПР-2025

В России стартовала международная ИТ-олимпиада, в которой могут принять участие старшеклассники 14–18 лет из любой страны, вне зависимости от наличия навыков программирования.

ИТ-олимпиада пройдет при поддержке правительства РФ. Организатор — правительство Нижегородской области. Сбер — генеральный партнер. Олимпиада проходит на образовательной платформе Международной школы программирования и математики «Алгоритмика» — технологический партнер Олимпиады.

«ИТ-технологии — это инструмент цифровизации, который делает нашу жизнь удобнее, повышает экономическую эффективность. Но он не будет работать без "мозгов", которые умеют его грамотно применять. В России уже сегодня активно внедряется искусственный интеллект, разрабатываются отечественные ИТ-решения, развиваются цифровые сервисы для граждан. И за этим процессом цифровой трансформации всегда стоит человек. Сильные ИТ-кадры — запрос не только России, а всего мира. Глядя на участников олимпиады, которые несмотря на свой юный возраст уже демонстрируют такую заинтересованность в ИТ и высокий уровень компетенций, понимаем, что развитие отрасли — в надежных руках», — сказал руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что информационные технологии позволяют совершенно иначе смотреть на мир и связывать очень сложные процессы.

«Информационные технологии позволяют совершенно иначе смотреть на мир и связывать очень сложные процессы, которые, на первый взгляд, не связаны друг с другом. Но это можно сделать, только управляя всем технологическим стеком. Человечество стоит на пороге гигантских открытий. Вы, ребята, живете в самое интересное время в самом интересном мире, потому что вам довелось заглянуть за горизонт тех знаний, которые человечество даже не могло себе сформулировать как конечную точку этого путешествия. А вы сумеете осуществить эту мечту. Хочу пожелать вам успехов в этом интереснейшем путешествии! Уверен: у вас все получится, потому что участвовать в нашей международной олимпиаде могут только уверенные в себе люди, с чем я вас и поздравляю», — сказал он.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что «особенно символично, что церемония награждения победителей состоится на юбилейной международной конференции ЦИПР, которая пройдет в Нижнем Новгороде в июне».

На старте каждый участник может пройти тестирование по проверке уровня ИТ-знаний и по результату получить сертификат. Регистрация на олимпиаду продлится до 18 апреля. Участникам предстоит индивидуально решить 15 теоретических и практических задач по ключевым аспектам кибербезопасности. С 23 по 25 апреля в формате Capture the flag (захват флага) пройдет второй этап состязаний — командный полуфинал.

В полуфинал выходят команды по пять человек из тех, кто успешно прошел первый этап. Темы заданий: AI и машинное обучение, криптоанализ, реверс-инжиниринг, веб-уязвимости, форензика (компьютерная криминалистика), алгоритмическое программирование. 100 участников, которые наберут больше всего баллов, примут участие в очном финале.

Победители будут определены с 30 мая по 3 июня в кампусе школы цифровых технологий «Школы 21» от Сбера в Нижнем Новгороде. Лучших участников наградят на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

