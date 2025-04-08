В российском регионе участника полка «Азов» приговорили к 18 годам колонии

В Ростове-на-Дону участника полка «Азов» приговорили к 18 годам колонии

В Ростове-на-Дону участника полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) приговорили к 18 годам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Он осужден по статьям 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») и 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ.

Как установил суд, 17 сентября 2019 года Артур Ткаченко добровольно вступил в состав запрещенного полка «Азов». После он был направлен в тренировочный лагерь, где прошел обучение террористической деятельности.

В период с сентября 2019 года по май 2022 года Ткаченко охранял подконтрольные полку объекты, осуществлял обслуживание вооружения и военной техники, также выполнял иные задачи в соответствии с занимаемыми должностями. Таким образом, он обеспечивал деятельность участников террористического сообщества. Он был задержан на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе.

Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в России осудили участника запрещенного террористического батальона «Айдар».