В российском регионе задержали мужчину за серию поджогов вышек сотовой связи

В Московской области задержали мужчину за серию поджогов вышек сотовой связи

В Московской области задержали мужчину за серию поджогов вышек сотовой связи. Об этом в Telegram-канале сообщает Baza.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным канала, 25-летний уроженец Молдовы Герман Милонас поджег два шкафа разъединителей контактной сети. Оперативники отследили его по камерам наблюдения и задержали в одном из отелей в Люберецком районе. При осмотре в телефоне мужчины было обнаружено видео, где он поджигал вышки сотовой связи в Красногорске и Люберцах.

Он рассказал, что выполнял задание кураторов с Украины и за каждый поджог получал по 300 долларов. За свои преступления в общей сумме он получил 1,5 тысячи долларов в криптовалюте, а затем переводил на свою банковскую карту. Милонас признал свою вину.

Ранее сообщалось, что четверых украинских военных осудили за нападение на Курскую область.