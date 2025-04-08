Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:02, 8 апреля 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали мужчину за серию поджогов вышек сотовой связи

В Московской области задержали мужчину за серию поджогов вышек сотовой связи
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Московской области задержали мужчину за серию поджогов вышек сотовой связи. Об этом в Telegram-канале сообщает Baza.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным канала, 25-летний уроженец Молдовы Герман Милонас поджег два шкафа разъединителей контактной сети. Оперативники отследили его по камерам наблюдения и задержали в одном из отелей в Люберецком районе. При осмотре в телефоне мужчины было обнаружено видео, где он поджигал вышки сотовой связи в Красногорске и Люберцах.

Он рассказал, что выполнял задание кураторов с Украины и за каждый поджог получал по 300 долларов. За свои преступления в общей сумме он получил 1,5 тысячи долларов в криптовалюте, а затем переводил на свою банковскую карту. Милонас признал свою вину.

Ранее сообщалось, что четверых украинских военных осудили за нападение на Курскую область.

    Обсудить
    Последние новости

    США объяснили вывод своих войск из обеспечивающего Украину хаба в Польше

    Нетаньяху заявил о готовности нескольких стран принять беженцев из Газы

    Премьер Британии высказался о сроках размещения западных войск на Украине

    На Украине заявили о выработанной позиции по соглашению с США о недрах

    Украина впервые получила уголь из США после остановки добычи в Покровске

    Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Гагарина

    Американист высказался о возможности Конгресса США отменить пошлины Трампа

    Появились подробности по делу о хищении в отношении ректора российского госуниверситета

    Беременная Ида Галич показала фигуру в купальнике

    Уехавший из России комик подтвердил негативные стереотипы о Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше