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14:19, 8 апреля 2025Силовые структуры

Четверых украинских военных осудили за нападение на Курскую область

Суд приговорил четырех боевиков ВСУ за нападение на Курскую область
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

2-й Западный окружной военный суд приговорил к срокам четырех украинских боевиков за нападение на Курскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Они признаны виновными по статье 205 («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий») УК РФ.

Как установил суд, в сентябре 2024 года Евгений Бутельский, Дмитрий Струтинский, Алексей Поленов и Сергей Ещенко в составе групп с другими военнослужащими пересекли государственную границу России в Суджанском районе. Они были вооружены боевым стрелковым, крупнокалиберным оружием и взрывными устройствами. Затем проследовали к селам Ветрено и Ольговка для усиления организованных там позиций и проведения террористической деятельности.

Боевики оборудовали наблюдательно-огневые позиции с единой системой разведки, огня и связи. Они передавали информацию о российских войсках, минировали дороги и территории вблизи занимаемых позиций. Также ими принимались меры к дезорганизации деятельности органов власти, запугиванию мирных граждан, запрещали им передвигаться, препятствовали эвакуации. 12 сентября 2024 года российские военнослужащие задержали их.

Суд приговорил Бутельского, Струтинского, Поленова, Ещенко к срокам от 15 до 16 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что украинского военного осудили за террористический акт в Курской области.

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