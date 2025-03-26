Украинского военного осудили за террористический акт в Курской области

Суд приговорил боевика ВСУ к 15 годам за террористический акт в Курской области

Суд приговорил украинского военного Андрея Безручкова к 15 годам колонии за террористический акт в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военно-следственных органах Следственного комитета России (СКР).

Он осужден по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Как установил суд, 4 сентября 2024 года Безручков в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) незаконно вторгся на территорию России. Находясь в Суджанском районе, с целью дестабилизации деятельности органов власти препятствовал эвакуации мирного населения из села Малая Локня и применял оружие для устрашения людей.

16 сентября 2024 года в ходе боевых действий его задержали российские военнослужащие.

Суд приговорил Безручкова к 15 годам с отбыванием первых 13 лет в тюрьме, а далее в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в России осудили четырех вторгшихся в Курскую область украинских боевиков.