В США рассказали о бесполезности «Адмирала Кузнецова»

TNI: Простаивающий авианосец «Адмирал Кузнецов» бесполезен

Российский авианесущий крейсер проекта 1143.5 «Адмирал Кузнецов», который простаивает из-за ремонта, бесполезен для Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом пишет американское издание The National Interest (TNI).

«На самом деле, единственный авианосец Москвы "Адмирал Кузнецов", по сути, бесполезен. Большую часть 21-го века это массивное судно простаивало в сухом доке и постоянно находилось в состоянии технического обслуживания», — рассказывает автор.

Крейсер «Адмирал Кузнецов» ввели в эксплуатацию в 1991 году. В авиакрыло корабля могут входить палубные истребители МиГ-29К и Су-33, а также противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ. Кроме того, корабль нес тяжелые противокорабельные ракеты «Гранит».

В июле 2024 года источники «Известий» в Минобороны России сообщили, что для «Адмирала Кузнецова» начали формировать летный состав полков. Тренировки летного костяка проводят над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.