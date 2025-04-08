Вторгшихся в Курскую область украинских военных осудили в России за теракты и запугивания

Суд приговорил троих стрелков ВФУ за теракты и запугивания в Курской области

2-й Западный окружной военный суд приговорил троих стрелков Вооруженных формирований Украины (ВФУ) к лишению свободы на сроки от 16 до 17 лет за теракты в Курской области и запугивания жителей региона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Бойцы ВФУ первые пять лет проведут в тюрьме, а остальное время будут в колонии строгого режима. Они признаны виновными по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

По версии следствия, 26–27 августа 2024 года осужденные вместе с другими военными из своего подразделения пересекли границу России в Суджанском районе Курской области и проследовали вглубь его территории для осуществления террористической деятельности. Около сел Погребки и Малая Локня боевики оборудовали наблюдательно-огневые позиции с единой системой разведки, огня и связи. Таким образом, удерживая села под вооруженным контролем, они наблюдали за действиями подразделений российских военнослужащих, передавали информацию о них, минировали дороги и территории около своих позиций.

Подсудимые также запугивали мирных граждан, запрещали им передвигаться и препятствовали эвакуации.

Ранее суд приговорил двоих сержантов ВФУ к 14 годам лишения свободы за теракты в Курской области.