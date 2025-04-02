Двоих сержантов ВФУ осудили за теракты в Курской области

Суд приговорил 2 сержантов ВФУ к 14 годам за теракты в Курской области

Суд приговорил двоих сержантов Вооруженных формирований Украины (ВФУ) к 14 годам лишения свободы за теракты в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Сержанты воинской части А-2196 ВФУ Роман Гонцы и Павел Черный первые три года проведут в тюрьме, а остальное время будут в колонии строгого режима. Мужчин признали виновными по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

По версии следствия, 25 сентября 2024 года Гонцы и Черный незаконно вторглись на территорию России и, находясь в Глушковском и Кореневском районах Курской области, запугивали местных жителей оружием, незаконно занимали частные дома, препятствовали эвакуации гражданского населения и неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению. Их задержали 1 октября 2024 года.

Ранее двоих солдат ВФУ приговорили к 16 годам лишения свободы за нападение на Курскую область.