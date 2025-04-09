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10:41, 9 апреля 2025Мир

Американцы захотели оставить технику на покинутой ими базе в Польше

США оставят часть техники при выводе контингента из обеспечивающего Украину хаба
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Армия США оставит часть техники при выводе американского контингента из хаба в польском Жешуве, обеспечивающего Украину оружием. Об этом в интервью телеканалу Polsat сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Часть, да, конечно», — ответил глава ведомства на вопрос журналиста.

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Косиняк-Камыш объяснил, что в некотором оборудовании отпала необходимость, поскольку «государства, которые передают военную помощь [Киеву], сами обслуживают технику на Украине».

Ранее командование армии США в Европе и Африке сообщило о выводе американских войск с базы в Жешуве. Передислокация американских военных является «частью более широкой стратегии по оптимизации военных операций США, повышению уровня поддержки союзников и партнеров, а также повышению эффективности», объяснили в штабе.

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