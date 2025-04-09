Бывшая жена Паши Техника заявила о возможности спасти рэпера

Бывшая жена Паши Техника заявила, что рэпера можно было спасти

Бывшая жена Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Ева Карицкая сообщила, что рэпера можно было спасти. Об этом она рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак.

По словам Карицкой, тайские врачи отказались использовать специальную трубку для аппарата искусственной вентиляции легких, изначально сказав, что не умеют ее устанавливать. Затем медики заявили, что для этой процедуры рэпера необходимо отвезти на другой этаж, однако это невозможно из-за того, что он подключен к аппаратам.

«Им врач говорит: "Давайте просто приедет специалист из другой клиники, сделает все прямо в этой же палате". Они отказались», — заявила экс-супруга Техника.

Карицкая рассказала, что пыталась взять на себя все риски и перевести Техника в соседнюю клинику, пока он был транспортабелен. Медики отказали ей в этой просьбе, сославшись на позднее время. На следующий день артисту стало хуже, но врачи не допустили к нему других специалистов, не имеющих тайского медицинского образования.

«Все можно было сделать, но нам постоянно говорили: "Завтра". Мы приезжали домой поздно вечером, уставшие от этой возни. Они дико медленные», — добавила Карицкая. По ее словам, в больнице не было необходимых Технику лекарств и питания.

Ранее врач-реаниматолог Михаил Стрешнев заявил, что Техника было невозможно спасти из-за фатального комплекса диагнозов.