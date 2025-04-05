Врач-реаниматолог объяснил невозможность спасти Пашу Техника

Врач Стрешнев: У Паши Техника был фатальный комплекс диагнозов

Врач-реаниматолог Михаил Стрешнев в беседе с изданием «Аргументы и факты» объяснил, почему невозможно было спасти рэпера Пашу Техника.

Специалист пояснил, что диагнозы музыканта составляли фатальный комплекс, это и бактериальная пневмония, и сепсис, и полиорганная недостаточность, и острый респираторный дистресс-синдром.

Поражение ста процентов легких привело к тотальной гипоксии, все органы, включая почки и печень, не получали кислород.

«Лет 10–15 назад такой набор означал трехкратную смерть. Даже сейчас шансы минимальны», — заявил Стрешнев.

Он добавил, что многолетнее употребление запрещенных веществ истощило организм рэпера.

Информация о смерти рэпера появилась вечером 5 апреля. Музыкант скончался в больнице в Таиланде. Ему было 40 лет.

Паша Техник попал в больницу в конце марта. Он впал в кому после отравления в результате приема запрещенных веществ. Представитель рэпера приводил подробности, уточняя, что состояние артиста критическое.

