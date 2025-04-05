Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
01:30, 5 апреля 2025Культура

Врач-реаниматолог объяснил невозможность спасти Пашу Техника

Врач Стрешнев: У Паши Техника был фатальный комплекс диагнозов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Врач-реаниматолог Михаил Стрешнев в беседе с изданием «Аргументы и факты» объяснил, почему невозможно было спасти рэпера Пашу Техника.

Специалист пояснил, что диагнозы музыканта составляли фатальный комплекс, это и бактериальная пневмония, и сепсис, и полиорганная недостаточность, и острый респираторный дистресс-синдром.

Поражение ста процентов легких привело к тотальной гипоксии, все органы, включая почки и печень, не получали кислород.
«Лет 10–15 назад такой набор означал трехкратную смерть. Даже сейчас шансы минимальны», — заявил Стрешнев.
Он добавил, что многолетнее употребление запрещенных веществ истощило организм рэпера.

Информация о смерти рэпера появилась вечером 5 апреля. Музыкант скончался в больнице в Таиланде. Ему было 40 лет.

Паша Техник попал в больницу в конце марта. Он впал в кому после отравления в результате приема запрещенных веществ. Представитель рэпера приводил подробности, уточняя, что состояние артиста критическое.

    Обсудить
    Последние новости

    В ООН отказались поддержать деятельность антироссийской комиссии по Украине. Москва еще в 2022 году не признала ее мандат

    В ООН оценили влияние введенных Трампом пошлин на мировую торговую систему

    Украину обвинили в распространении фейков об ударе по Кривому Рогу

    Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до одного гола

    Умер сценарист фильмов «9 рота» и «Стиляги»

    Угрозу цунами объявили у берегов Папуа-Новой Гвинеи

    Бывшая глава МИД Австрии назвала главное качество русских

    В Германии удивились из-за ситуации в ВСУ

    МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды в Москве

    На Украине ответили на вопрос о судьбе страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше