Бывшего командира «Ополчения 31» заподозрили в крупном мошенничестве

«Ъ»: Экс-командир «Ополчения 31» Тарасенко задержан в Белгороде за мошенничество

В Белгороде сотрудники ФСБ задержали бывшего депутата горсовета и экс-командира «Ополчения 31» Вадима Тарасенко по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в отношении Тарасенко возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Предварительно, с ноября 2023 года по февраль 2025-го командир «Ополчения 31» изготовил документы с «мертвыми душами», которые якобы выходили на дежурство для охраны общественного порядка. Таким образом он получил из бюджета более одного миллиона рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Ранее начальника УФСИН по Башкирии заподозрили в незаконном сборе миллионов рублей из премий своих подчиненных. Эти деньги он забирал якобы для представительских нужд.