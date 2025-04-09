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17:40, 9 апреля 2025Забота о себе

Перечислены разрушающие суставы продукты

Гастроэнтеролог Павлова: Копчености негативно влияют на суставы
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sherwood / Shutterstock / Fotodom

Некоторые продукты способны усиливать воспалительный процесс в суставах, предупредил врач общей практики, гастроэнтеролог, гериатр Елена Павлова. Разрушающие суставы продукты она перечислила в беседе с NEWS.ru.

По словам Павловой, негативно на суставы влияют копчености и продукты с большим количеством соли, поскольку усиливает отечность суставов. «Сахар, продукты, богатые углеводами, будут негативно влиять на суставы, так как они нарушают эластичность связок, хрящей, что может усиливать боль», — добавила врач.

При подозрении на подагру она посоветовала исключить из рациона бобовые, копчености, шашлык, мясные наваристые бульоны, а также некоторые виды рыбы: сельдь иваси, сардины, шпроты, анчоусы. Все эти продукты содержат пуриновые соединения, которые негативно влияют на суставы. Также в этом случае Павлова призвала отказаться от помидоров и крепкого алкоголя.

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Кроме того, врач отметила, что рафинированные продукты, богатые углеводами, в которых нет питательной ценности, также плохо скажутся на здоровье суставов: они будут увеличивать вес, а он, в свою очередь, — нагрузку на суставы.

Ранее терапевт, диетолог Регина Ахуньянова предупредила, что пропуск завтрака при интервальном голодании может привести к застою желчи в желчном пузыре. Врач заявила, что регулярно наблюдает на УЗИ подобные явления у людей, которые ничего не едят до обеда.

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