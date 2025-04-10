Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Будё-Глимт
Сегодня
19:45 (Мск)
Лацио
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
Легия
Сегодня
19:45 (Мск)
Челси
Лига конференций|1/4 финала. 1-й матч
Лион
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
Рейнджерс
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетик Б
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
22:00 (Мск)
Айнтрахт Ф
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
12:34, 10 апреля 2025Спорт

Брат Нурмагомедова принял вызов Петра Яна

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов принял вызов Петра Яна
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Умар Нурмагомедов

Умар Нурмагомедов . Фото: Gary A. Vasquez / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказал, что принял вызов бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна.

Спортсмен заявил, что был удивлен предложению соперника. Он подчеркнул, что поединок должен пройти в октябре в Абу-Даби.

Троюродный брат бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова восстанавливается после травмы, которую он получил в в поединке с грузином Мерабом Двалишвили в январе. Тогда он проиграл сопернику единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере — до этого он выиграл 18 поединков по правилам ММА. В активе Петра Яна 18 побед в 23 поединках в ММА.

    Обсудить
    Последние новости

    Директор ЦРУ заявил об обмене заключенными с Россией

    Эстонские монахини обратились к президенту с одной просьбой

    Россиянин спас свою дочь от пытавшегося изнасиловать ее педофила

    США пообещали продолжить освобождение американских заключенных по всему миру

    Украинские беспилотники атаковали энергообъекты под Луганском

    ВСУ атаковали объект энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае

    ВСУ повредили газопровод в российском регионе

    Неизвестный взорвал банкомат в российском городе

    В Минобороны сообщили о повлиявшем на сотни жителей Курской области ударе ВСУ

    Минобороны объявило об одиннадцати ударах ВСУ по энергетике России за сутки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше