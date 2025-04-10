Брат Нурмагомедова принял вызов Петра Яна

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов принял вызов Петра Яна

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказал, что принял вызов бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна.

Спортсмен заявил, что был удивлен предложению соперника. Он подчеркнул, что поединок должен пройти в октябре в Абу-Даби.

Троюродный брат бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова восстанавливается после травмы, которую он получил в в поединке с грузином Мерабом Двалишвили в январе. Тогда он проиграл сопернику единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере — до этого он выиграл 18 поединков по правилам ММА. В активе Петра Яна 18 побед в 23 поединках в ММА.