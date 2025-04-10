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14:29, 10 апреля 2025Экономика

В Госдуме захотели разрешить россиянам запрещать себе пить

Депутат ГД Хамитов предложил ввести практику самозапрета на покупку алкоголя
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: senivpetro / freepik

Введенную недавно практику самозапретов для граждан на банковские кредиты можно было бы распространить на покупку алкоголя. Такую идею собирается выдвинуть депутат Госдумы от «Новых людей» Амир Хамитов, пишет Life.ru.

По его мнению, такая идея поспособствует достижению национальных целей в области здорового образа жизни. «Тот, кто хотел бы избежать ненужных соблазнов, сможет ввести самозапрет и ограничить себя от таких покупок», — заявил парламентарий.

Вместо покупки алкоголя он предложил потратить деньги на фитнес-зал или спортивную площадку. «Улучшится здоровье и конкретных людей, а населения страны в целом», — заключил он.

Каким образом будет работать такая норма и идет ли речь об обязательном предъявлении паспорта при покупке алкоголя и наличии федеральной базы покупателей такой продукции, Хамитов не уточнил.

Ранее «Коммерсантъ» выяснил, что после ограничения времени продажи алкоголя в будние дни в Володгодской области, инициатором чего был губернатор Георгий Филимонов, в регионе расцвел рынок нелегальной продажи алкоголя.

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