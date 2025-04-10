В Госдуме захотели разрешить россиянам запрещать себе пить

Депутат ГД Хамитов предложил ввести практику самозапрета на покупку алкоголя

Введенную недавно практику самозапретов для граждан на банковские кредиты можно было бы распространить на покупку алкоголя. Такую идею собирается выдвинуть депутат Госдумы от «Новых людей» Амир Хамитов, пишет Life.ru.

По его мнению, такая идея поспособствует достижению национальных целей в области здорового образа жизни. «Тот, кто хотел бы избежать ненужных соблазнов, сможет ввести самозапрет и ограничить себя от таких покупок», — заявил парламентарий.

Вместо покупки алкоголя он предложил потратить деньги на фитнес-зал или спортивную площадку. «Улучшится здоровье и конкретных людей, а населения страны в целом», — заключил он.

Каким образом будет работать такая норма и идет ли речь об обязательном предъявлении паспорта при покупке алкоголя и наличии федеральной базы покупателей такой продукции, Хамитов не уточнил.

Ранее «Коммерсантъ» выяснил, что после ограничения времени продажи алкоголя в будние дни в Володгодской области, инициатором чего был губернатор Георгий Филимонов, в регионе расцвел рынок нелегальной продажи алкоголя.