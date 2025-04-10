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09:40, 10 апреля 2025Наука и техника

Глава Космического командования США обеспокоился размещением ядерного оружия на орбите

Генерал Уайтинг: Размещение ядерного оружия в космосе вызывает обеспокоенность
Иван Потапов
Иван Потапов
Стивен Уайтинг

Стивен Уайтинг. Фото: Stephanie Scarbrough / AP

Возможность ряда стран разместить ядерное оружие в космосе вызывает обеспокоенность, заявил на слушаниях в Палате представителей США глава Космического командования Соединенных Штатов генерал Стивен Уайтинг. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это наиболее беспокоящая серьезная угроза, с которой мы потенциально сталкиваемся», — сказал генерал.

По его словам, в настоящее время американская сторона изучает варианты недопущения того, чтобы ядерные системы угрожали активам США на околоземной орбите

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Ранее Уайтинг заявил о необходимости Соединенным Штатам разместить оружие в космосе.

В апреле прошлого года генерал утверждал, что в будущем мир ожидают сражения в космосе, однако США не хотят этого, так как считают такие действия вредными как для себя, так и для своих союзников.

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