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21:50, 10 апреля 2025Мир

В Госдепе раскрыли детали переговоров делегаций России и США

Госдеп: Переговоры делегаций России и США были посвящены только работе посольств
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valerie Plesch / Global Look Press

Переговоры делегаций России и США были посвящены только работе посольств, о расширении сотрудничества Москвы и Вашингтона речи не идет, заявили в Госдепе. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, это не имеет никакого отношения к Украине.

«Это на самом деле касается работы наших посольств и способности управлять ими и вести дела так, как это обычно можно ожидать от дипломатической миссии», — раскрыли детали в Вашингтоне.

Ранее стало известно, что Россия и США в ходе переговоров в Стамбуле условились разработать дорожную карту по вопросу конфискованной российской дипломатической собственности.

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