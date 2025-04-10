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11:02, 10 апреля 2025Мир

Китай назвал политику Трампа провалом

МИД Китая: Народ не поддержит тарифную политику Трампа, и она провалится
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Американский народ не поддержит тарифную политику президента США Дональда Трампа, и она, в конечном счете, провалится. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, его слова передает Reuters.

«Дело США не получит поддержки народа и закончится провалом», — отметил дипломат.

По словам Линь Цзяня, Пекин не заинтересован в торговой войне, но не будет испытывать страх, если Вашингтон продолжит угрожать введением тарифов. Он также подчеркнул, что КНР «не будет сидеть сложа руки и позволять ущемлять законные права и интересы китайского народа».

Ранее Трамп поднял импортные пошлины для Китая до 125 процентов. Он объяснил свое решение неуважением, которое КНР проявляет к мировым рынкам. По его мнению, введенные Пекином ответные пошлины на американские товары нарушают правила международной торговли.

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