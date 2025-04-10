Названа причина отказа России и США от заявлений после консультаций в Стамбуле

Депутат Новиков: Консультации России и США не принесут прорывных заявлений

Комментариев после встречи делегаций России и США в Стамбуле для прессы не последует, поскольку консультации не подразумевают под собой прорывных заявлений, объяснил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий рассказал, что консультации являются многотуровыми мероприятиями, которые могут в том числе служить и прологом к будущим договоренностям или полноценным переговорам. Он отметил, что в российско-американских отношениях существуют большие завалы, которые требуют выявления болевых точек обеих сторон, а значит, повестка будет большой.

«Поэтому в ходе рутинного рабочего процесса предварительных обсуждений зачастую комментировать просто нечего. Это может служить поводом для досужих предположений, ибо ничего конкретного не прозвучит, а отсутствие прорывных заявлений может кому-то показаться проявлением неких проблем», — объяснил парламентарий.

Ранее сообщалось, что делегации России и США не будут делать совместных заявлений для прессы после завершения второго раунда консультаций в Стамбуле. Отмечалось, что итоги консультаций будут подведены позднее с помощью внешнеполитических ведомств.

