Россия и США откажутся от заявлений для прессы после переговоров в Стамбуле

Делегации России и США не будут делать совместных заявлений для прессы после завершения второго раунда консультаций в Стамбуле. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источники.
«Не ожидаются», — заявил собеседник агентства.
Отмечается, что итоги консультаций будут подведены позднее с помощью внешнеполитических ведомств.
Делегации двух стран начали переговоры в 10:00 по московскому времени в генконсульстве России в Стамбуле. Ожидается, что второй раунд консультаций продлится не менее четырех часов.