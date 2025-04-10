Россия и США откажутся от заявлений для прессы после переговоров в Стамбуле

РИА Новости: Делегации России и США не будут делать заявлений для прессы

Делегации России и США не будут делать совместных заявлений для прессы после завершения второго раунда консультаций в Стамбуле. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источники.

«Не ожидаются», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что итоги консультаций будут подведены позднее с помощью внешнеполитических ведомств.

Делегации двух стран начали переговоры в 10:00 по московскому времени в генконсульстве России в Стамбуле. Ожидается, что второй раунд консультаций продлится не менее четырех часов.