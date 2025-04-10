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15:14, 10 апреля 2025Экономика

Синоптик назвал регионы России с курортной температурой

Синоптик Швалов: В Горно-Алтайске и Абакане ожидается плюс 22-27 градусов
Мария Черкасова

Фото: Денис Горбачёв / Фотобанк Лори

В Горно-Алтайске (Республика Алтай) и Абакане (Хакасия) в предстоящие выходные, 12 и 13 апреля, ожидаются «курортные» плюс 22-27 градусов Цельсия. Об этом в Telegram-канале рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Эти города — самые теплые места в России на конец текущей недели. Для сравнения, в традиционно курортных регионах — Краснодарском крае и Крыму — «погода только в начале будущей недели будет приходить в себя после затянувшегося на неделю похолодания», сообщил синоптик.

На втором месте по теплу в воскресенье окажутся Красноярск и Иркутск — там ожидается плюс 20-23 градуса. На третьем месте — Калининград (плюс 13-18 градусов).

Специалист напомнил, что Центральной России ждать тепла осталось недолго. Как ранее сообщил Александр Шувалов, заморозки в Москве закончатся в понедельник, 14 апреля. Это будет последний день с ночными заморозками в столице. Во вторник, 15 апреля, их уже не будет, а температура вырастет до плюс 10-15 градусов.

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