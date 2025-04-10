В США заявили о непробиваемости альянса России и Китая

Шрайвер: США не смогут разрушить альянс России и Китая

США не в силах разрушить партнерские отношения между Россией и Китаем. Об этом рассказал военный эксперт Уилл Шрайвер в социальной сети X.

«Нелепое заблуждение — полагать, что США смогут разрушить альянс России и Китая», — написал он.

Эксперт также подчеркнул, что Соединенные Штаты не способны «поставить Китай на колени», поскольку значительная часть американского импорта зависит от товаров, основным поставщиком которых является КНР.

2 апреля Шрайвер заявил, что у президента США Дональда Трампа нет рычагов давления на Россию.