Директор Меладзе прокомментировал новость о концерте певца в России

Директор Валерия Меладзе опроверг слухи о большом концерте певца в России

Концертный директор певца Валерия Меладзе Сергей Луппов прокомментировал слухи о планах артиста устроить большой юбилейный концерт в Москве. Его слова приводит «Абзац».

В июне заслуженный артист России отметит 60-летие, из-за чего в сети появилась информация о его скором возвращении в Россию с праздничным выступлением. «Это просто слухи. Смысл об этом вообще разговаривать? Это все смешно!» — заявил представитель исполнителя.

В 2022 году Меладзе призывал остановить специальную военную операцию (СВО) на Украине. В 2023-м на одном из корпоративов певец продолжил фразу «Слава Украине» (внесена Минюстом РФ в перечень нацистских символов и лозунгов). Комментируя ситуацию, он заявил, что живет с ощущением тяжести и горя.

Ранее сообщалось, что зрители устроили драку на концерте Меладзе в Эстонии. Одна из поклонниц опубликовала видео инцидента.